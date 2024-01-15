台南1名47歲吳姓彩券行老闆，利用教導女員工操作電腦機台時，對新進女店員襲臀、摟腰，女店員感到被侵犯報案，台南地院審理後依性騷擾防治法，處拘役50日，可易科罰金。可上訴。
判決指出，吳男與A女士彩券行之老闆與員工，吳男與A女於彩券行上班時，意圖性騷擾，於指導A女操作電腦機台之際，乘A女無防備而不及抗拒，突然以右手拍打A女之臀部後，再接續摟住A女之腰部，以此方式對A女為性騷擾得逞。
法官審酌，吳男竟乘告訴人不及抗拒之際，先後對告訴人拍打臀部及摟腰，欠缺尊重他人對身體之自主權利及心理感受，造成告訴人之精神痛苦，所為實屬不該，考量被告犯後終能坦承犯行，無前科，尚未與告訴人達成和解或調解，依性騷擾防治法第二十五條第一項前段之性騷擾罪，處拘役50日，可易科罰金。可上訴。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。