國會三黨不過半，民眾黨團今舉行記者會，要求有志角逐立法院長的人選向民眾黨團以及大眾說明4項國會改革主張。對此，前立委郭正亮15日就表示，「據我了解民眾黨是這樣，如果藍綠沒有國會改革的意願，他們沒有必要去當副院長，所以他現在是先拋議題，如果回應不好，他們很可能就不參與正、副院長的選舉，這是比較高明的玩法」，引發討論。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌在15日指出，希望藍綠有志角逐立法院長的人，提出4個非常具體的承諾，包括承諾第一會期修法「建立國會聽證調查」、修法強化「人事同意權審查」、修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

郭正亮15日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「據我了解民眾黨是這樣，如果藍綠沒有國會改革的意願，他們沒有必要去當副院長，所以他現在是先拋議題，如果回應不好，他們很可能就不參與正、副院長的選舉」。郭正亮也提到，「因為正、副院長是委員互相投票，所以民眾黨還是覺得先表達改革的誠意，藍綠不跟進我就不奉陪了，這是比較高明的玩法」。