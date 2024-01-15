新光三越新春最大檔「龍舞卡利HIGH」將於1月18日至2月25日登場，最高7％回饋。（石智中攝）

新光三越龍舞卡利HIGH活動搭上尾牙採購潮， 限定祭出象印雙重加熱咖啡機、飛利浦旗艦氣炸鍋等，可扣skm points兌換。（石智中攝）

新光三越「龍來運轉好運福袋」1月23日10點起於App進行北中南分波開搶。（石智中攝）

新光三越新春最大檔消費賺回饋「龍舞卡利HIGH」將於1月18日至2月25日登場，聯手指定銀行（台新、新光、中國信託、玉山、星展、國泰世華、聯邦、第一、兆豐銀行），推出單卡刷卡累計滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿20萬元回饋6％ skm points點數，而使用新光三越skm pay並綁定指定銀行信用卡，單筆達3000元再加碼1％，最高共7％回饋；此外，指定銀行更加碼首7日天天單筆刷3000元贈2000點、新光三越聯名卡首二日單筆刷5000元贈3000點。在尾牙禮品潮、年前置裝等採購潮下，此檔卡利HIGH預計業績126.5億元、成長4％。

新光三越skm points點數並可搭配「會員回娘家」活動，包括扣20點周周抽周大福黃金龍年擺件、扣100點抽賓士百萬電動車、扣1000點抽100萬「亞洲萬里通」里數等，或用點數兌換全台45間熱門餐廳訂位席、Klook全球飯店折價券、36折起的瀚寓酒店住宿券、超市年度夯品等，還能搶先預購新光三越首度推出的龍級帝王美食福袋，與大年初一龍來運轉好運福袋。

新光三越打造龍年時尚，Alice＋Olivia STACEY FACE牛皮後背包1萬1500元、AKIRA水鑽蝴蝶結針織外套2萬1500元。（石智中攝）

新光三越節慶限定FENDI X FRGMT X POKÉMON聯名系列Baguette包款，價格店洽。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）

此外，社交活絡帶動香氛彩妝、服飾穿搭等業種持續兩位數成長，新光三越特搜新春必買新品，推薦DIOR MISS DIOR親吻香膏－花漾迪奧淡香水、超人氣回歸Jo Malone London全新風格玫瑰系列，及MAC、BOBBI BROWN、TOM FORD BEAUTY等彩妝保養新春限定版。另2024年度代表色「柔和桃PEACH FUZZ」是穿搭重點色，推薦療癒小包BOTTEGA VENETA Candy Jodie、BLACKPINK LISA愛用的CELINE亮面牛皮革CLASSIQUE TRIOMPHE手袋等，搭配卡利HIGH活動享划算。

話題福袋方面，今年新光三越首度規劃3大龍級帝王美食福袋，推出全台限量僅8份的「銘柄牛奢華福袋」、挪威直送「一整條鮭魚奢華福袋」，及海鮮經典組合的「S級痛風箱」，1月19日早上10點於App開搶；而大年初一新春福袋「龍來運轉好運福袋」，也將於1月23日至1月26日10點起於App進行北中南分波開搶。還有新光三越Diamond Towers將於大年初一現場販售「新年鑽屬福箱」，扣skm points100點，並以skm pay支付2000元即可搶購。

新光三越節慶限定BOBBI BROWN幸運光采雙色頰彩盤，推薦價2200元。（新光三越提供）