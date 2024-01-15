在10月7日之後，美國總統拜登(Joe Biden)是明確支持以色列，並且也在國際場合為以色列的軍事行動辯護。不過民主黨內部的雜音明顯增加，曾經參與黨內總統初選的資深民主黨參議員參德斯(Sen. Bernie Sanders)，在受CNN新聞台訪問時，大聲疾呼要求拜登轉向支持加薩的巴勒斯坦人，「否則連任之路將會走得非常困難」。

商業內幕(Business Insider)報導，桑德斯在CNN節目上表示他對以色列「狂轟濫炸」的擔憂，觀感非常的差。所以他說「內坦亞胡總理必須調整改變。」

但以色列總理內坦亞胡(Benjamin Netanyahu)並沒有改變方針。在加薩戰鬥的第100天，他挑釁地發表聲明說：「沒人能阻止我們(的行動)，海牙不會，邪惡軸心不會，任何人都不會。」

對於這番話，桑德斯在CNN上稱「完全不可接受。」

自10月7日以色列和哈瑪斯之間爆發戰爭以來，美國社會出現態度分裂，一邊是產業界對以色列的長期支持；但同情巴勒斯坦人，並希望立即永久停火的年輕一代美國選民態度更明顯。

桑德斯對 CNN 表示：「我們將看看 11 月會發生什麼，因為選擇非常明確。毫無疑問。對於年輕人來說，我想對大多數美國人來說—，很難對現在發生的事情感到認同。」

這位來自佛蒙特州的美國參議員，本身就是猶太人，其波蘭祖先被納粹殺害，他長期以來一直主張「兩國解決方案」來消解以巴衝突。

桑德斯起初也是支持以色列的反恐作戰，但隨著以色列持續採取的焦土反擊，桑德斯改變態度，對以色列從支持，轉向嚴厲批評。最近接受英國《衛報》(The Guardian)採訪時，桑德斯將加薩衝突描述為「大規模暴行」。

桑德斯對媒體說：「猶太人不應該將這種痛苦強加給巴勒斯坦兒童。….殺死兒童並不是解決問題的方法。」

據巴勒斯坦衛生部稱，以色列的報復行動，已造成近 24,000 名巴勒斯坦人死亡，其中包括約 1 萬名兒童。據報道，另有 6 萬名巴勒斯坦人受傷，數千棟房屋被毀，超過 200 萬人流離失所。

桑德斯對CNN說：「你不能向一個無視你的態度，並持續違反國際法的國家，還提供他們數十億美元。我希望總統能夠對納尼亞胡說『你的行為不可被接受。除非你從根本上改變路線，否則你不會從美國這裡得到更多的錢。我們不會坐視成千上萬的難民與兒童餓死』。」