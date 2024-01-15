許多人喜歡一個人時，往往會極盡所能展開追求，不過有時可能反而造成對方困擾。一位女子分享，男友被一位不認識的女同事猛烈追求，對方每天送上愛心早餐、傳訊息、打電話，最近甚至還在半夜傳裸照，她希望男友可以向公司反應遭性騷擾，男友卻不想鬧大、只願維持拒絕、不理對方的態度，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，男友和該位女同事沒說過話、完全不認識，就算送愛心早餐被男友丟進垃圾桶，女同事還是堅持送了半年，甚至會一直半夜打電話，被男友封鎖了還一直找新的方法打電話，另外還會傳訊息給男友說想他、喜歡他、想聊天等，「最近半夜傳了裸照」，雖然原PO請男友投訴性騷，男友卻不想鬧大，只願意維持拒絕、不搭理對方的態度。

對此，許多網友紛紛回應，「跟騷法就是拿來用的，不想鬧大，這樣被鬧還不夠大嗎」、「不想說性騷擾就是有問題」、「有病的人讓你們不堪其擾還不想鬧大，我是不信啦，早餐都進垃圾桶妳也不知道是不是真的啊」。

另外也有過來人提醒，「妳要不要懷疑一下男友？我曾經也一直覺得前任某個女同事特別煩，買早餐、半夜訊息一堆，男友也是一直說她很煩，我也有請他對女同事兇一點他也不要，最後就是抓到手機有女同事裸照，發現被蒙在鼓裡兩人劈腿了1年」。