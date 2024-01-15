民眾黨今日要求有意角逐立法院長的人做出修正「立法院職權行使法」、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、公開透明院長經費等4承諾，對此，國民黨前副總統參選人趙少康立刻代表戰鬥藍表認同；晚間又提出四點主張，盼民眾黨也能同意並於立院合作。

趙少康指出，戰鬥藍一樣認同「改革比位置重要」，但更強調「國政改革比國會改革更迫切」。第一、共同要求行政院在2月1日前公開高端疫苗採購合約，否則拒絕行政院長施政報告。第二、共同修訂預算法，從嚴、具體規定「特別預算」的適用條件，以重建財政紀律並防止債留子孫。

第三、訂定「兩岸協議監督條例」不再拖延，明確兩岸的關係和交往的具體原則，免得亂扣帽子亂栽贓。第四、共同推動修憲及修正「總統、副總統選舉罷免法」，候選人必須得票過半始得當選，否則必須經過第二輪投票，過半者勝出，避免產生少數總統，民意基礎薄弱。