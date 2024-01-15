國會三黨不過半，民眾黨團今舉行記者會，要求有志角逐立法院長的人選向民眾黨團以及大眾說明4項國會改革主張。對此，前立委沈富雄15日就表示，「今天他們這個會，把一個很大的頭痛，丟給這兩個可能的候選人，他們兩個搞不好都會召集幕僚，趕快寫稿子看看要怎麼講，把一個大家認為會暗潮洶湧的戰局，一下就穩定下來了，而且是朝正面的方向去穩定，我覺得真的了不起」，引發討論。

沈富雄15日在政論節目《今天誰來沛》中表示，「因為八席就立法院長的選舉，到底會怎麼投？我們今天去預測，恐怕還太早」，沈富雄也直言，「當然柯文哲在黨內不能低估他的影響力，在2月1日那天，就是要看兩個候選人怎麼講，柯文哲也可以說我們完全不投，也可以說開放怎麼投，但我覺得開放的可能性最低，因為柯文哲和民眾黨現在最念茲在茲的，就是要有功勞」。

沈富雄也提到，「所以今天他們這個會，把一個很大的頭痛，丟給這兩個可能的候選人，他們兩個搞不好都會召集幕僚，趕快寫稿子看看要怎麼講」，沈富雄最後也坦言，「所以把一個大家認為會暗潮洶湧的戰局，一下就穩定下來了，而且是朝正面的方向去穩定，我覺得真的了不起」。