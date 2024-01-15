屏東1名許姓男子，今年2月與小花（化名）及同事在公司宿舍飲酒、吃飯，聚會結束因小花喝醉昏睡，許男將他扶往小花房間，竟趁小花酒醉無力反抗親吻小花，並對她襲胸指侵，小花醒來後感到不適且憶起遭性侵之片段，隔日驗傷後提告，一審法官依乘機性交罪，處有期徒刑3年6月，許男不服提起上訴，並賠償小花100萬後達成和解，高雄高分院審理後改判，處有期徒刑2年。緩刑5年。

判決指出，許男於2023年2月初因工作認識小花，2人與其他友人2023年2月15日20、21時許，在許男屏東縣的2樓宿舍房間內飲酒、吃飯，聚會結束後小花因酒力發作而昏睡，許男於同日22時至23時間，先將小花攙扶至4樓之房間床鋪躺下，再趁小花酒醉無力反抗，先在床上親吻小花嘴唇，並以手撫摸小花胸部後，再以手指插入小花之陰道內，對小花性交得逞1次。嗣小花於同日23時許醒來後驚覺下體不適且憶起遭性侵之片段，並於隔日2時34分許，前往醫院檢傷後提告。

一審時法官認為，被告與告訴人因工作而認識，2人並無男女情愫或交往關係等情，雙方並無親密情誼，被告竟為滿足一己私慾，利用告訴人因飲酒後酒醉，陷於無力抗拒之機會而為本案犯行，被告係乘告訴人A女泥醉之際對其為性交行為，故核被告所為，係犯刑法第225條第1項之乘機性交罪。處有期徒刑3年6月。

許男不服提起上訴，表示與小花關係良好，進而誤認彼此互有好感，未行深慮而於酒精催化下犯下大錯，並與小花以100萬元達成和解，取得對方諒解。

高雄高分院審酌，念及被告犯後坦承犯行，於本院審理中已與A女達成和解，履行賠償共100萬元，犯後態度尚佳；兼衡其無刑事前科之素行，依妨害性自主罪，處有期徒刑2年。緩刑5年。緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程4場次。可上訴。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。