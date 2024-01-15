2024總統大選於1月13日落幕，民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝出，獲得558萬6019票、得票率4成。不過日前新竹一家手搖飲料店「一手私藏世界紅茶竹科店」貼出店休公告「1月13日下架民進黨，店休一日」，選舉落幕後仍繼續在Google評論和網友互嗆。對此，「一手私藏世界紅茶」總部發出道歉公告，「實在是深感抱歉」。

一手私藏世界紅茶竹科店日前在店內貼出休業公告，「1月13日下架民進黨，店休一日，造成不便，敬請見諒」，消息曝光後引發熱議，有網友因此在業者的Google評論留下一星負評，沒想到店家卻繼續回應，「綠蛆就是噁心」。

一手私藏世界紅茶在臉書粉專發文表示，對於近日竹科店在店內張貼無關服務並涉及政治立場之文宣，且在該店網路地標辱罵客人，「實在是深感抱歉」；一手私藏世界紅茶補充，經了解狀況後，已經停止張貼無關服務內容之文字，並要求該店小編撤回網路上辱罵客人之文字，「我們也會限期請竹科店，加強相關教育與服務待客的精神，並依照合約內容進行約束規範」。

一手私藏世界紅茶強調，每一種聲音都有值得欣賞的部分，如同每一款世界紅茶都會有人喜歡，但個人立場或單店行爲都不能代表總公司與其他門市立場，「尤其對客戶帶有攻擊性，或情緒性的發言與行為，都是我們不樂見的，也有違服務業的本質」。