文化部15日公布入選113年度「文化部台灣品牌團隊計畫」補助名單，包含財團法人雲門文化藝術基金會、財團法人擊樂文教基金會、紙風車劇團、財團法人優人文化藝術基金會、唐美雲歌仔戲團、明華園戲劇團等6個表演藝術團隊，總補助金額為新台幣1.2億元，期盼演藝團隊持續打造優質台灣表演藝術，發揮藝文扎根的文化影響力，以多元藝術型態，形塑台灣當代表演藝術風格，提升國家文化競爭力。

文化部指出，疫後表演團隊積極拓展國內外交流演出機會，創造優質環境生態系，文化部及審查委員給予高度肯定。雲門文化藝術基金會113年國際舞台展現聲量，馬不停蹄的海外演出行程，將在世界展示經典與創新舞作帶來的視覺魅力。擊樂文教基金會為建全專業發展空間，「鋪設未來的路」，努力落實「台灣共鳴／迴響世界」的願望。紙風車劇團接續為兒童劇努力，以原創性與劇場性創作更精闢、屬於台灣的兒童劇場。

明華園戲劇團將持續跨越經典、創新突破，元宇宙沉浸式計畫，展現劇團營運接班人積極與新科技、新世代連結的企圖心。優人文化藝術基金會疫後規劃以「雲腳」獨特訓練方式，向全台灣傳遞「環境永續」的精神，走入鄉鎮城市。唐美雲歌仔戲團致力將傳統戲曲提升至精緻殿堂藝術，積極進行跨界合作與人才培育，讓古味新嚐、舊作新生，遍灑歌仔戲的希望種子，厚植觀戲的文化底蘊，邁向世界新局。

文化部表示，台灣品牌團隊計畫自102年起推動迄今已屆11年，期望透過增加對創作端的資源投注，活絡團隊創作動力與能量，開發精緻藝術欣賞人口與欣賞知能。對外藉由參與國際藝術節與國際接軌，開啟表演藝術多元發展的可能性，成為台灣最具代表性的文化指標。