2024總統選舉落幕，賴蕭配當選正副總統，延續綠色執政。民眾黨主席柯文哲獲得約26％，有人研判柯的選票八成為泛綠。對此，民眾黨前立委蔡壁如本次在台中選立委，獲得台中市長盧秀燕強力奧援，雖最終惜敗給立法院副院長蔡其昌，但成為地方藍白整合的一個良性示範。蔡壁如提到，藍白破局後，民眾每天都對著她轟柯文哲，質疑為何不想政黨輪替？而國民黨主席朱立倫確實有把藍營地方整合起來，才能如此團結。

「這次應該是說，藍白本來是要合，簽了那6項合約之後，後來分裂了，就是...意外造成了國民黨的大團結！」蔡壁如15日在《新聞大白話》節目表示，「我在地方上選舉是這樣，大家每天都對著我轟柯文哲：為什麼不藍白合？六成的民意想要藍白合！想要政黨輪替，你們搞那什麼？」

蔡壁如提到，很意外地就促成，好像很多地方上的國民黨都跳出來了。而且說實在話，朱立倫確實有把國民黨的地方整合起來，他們是大團結！所以說，八成是偏綠的，剩下會去投柯的應該都是年輕人，「這些年輕人是不是偏綠的，我也不知道啦齁！」當然還是會有一些國民黨的會去支持柯文哲，但是剩下的是不是就是偏綠的？這是未定之數，所以要把投票的年齡層、地方因素整理出來，才能斷定他是不是八成是偏綠的。