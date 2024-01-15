太平洋邦交國諾魯15日宣布與我斷交，陸委會發表嚴正聲明，指中共操弄「金錢外交」，意圖打壓中華民國國際空間與主權地位，呼籲其應立即停止此種損人不利己的零和思維。（本報資料照片）

2024年台灣總統大選結束後的第一個工作日，太平洋邦交國諾魯15日宣布與我斷交，並與中國大陸復交。對此，陸委會發表嚴正聲明，指中共操弄「金錢外交」，意圖打壓中華民國國際空間與主權地位，呼籲其應立即停止此種損人不利己的零和思維。

據陸委會官網消息，陸委會15日聲明指，對於中共刻意選擇在中華民國順利完成第8次總統直接民選、國際社會一致讚揚台灣再次創造重要民主成就之際，操弄「金錢外交」，利誘諾魯與我斷交，意圖打壓中華民國國際空間與主權地位的作法，陸委會予以強烈譴責。

聲明指，陸委會正告北京當局，奪取中華民國的邦交國，並不會獲得國際社會的尊重，反而讓世人更加清楚地了解台灣的民主成就，及對國際社會所做之貢獻，讓台灣獲得更多來自全球的友誼與支持，公道自在人心，我們呼籲中共應立即停止此種損人不利己的零和思維。

聲明強調，政府未來將持續強化台灣堅毅韌性，團結朝野各界，持續與友邦和理念相近國家合作，致力維護區域與台海和平穩定，以實際行動捍衛台灣應有國際地位與權利。