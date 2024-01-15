周杰倫在世界各地擁高人氣，國際影響力持續受到外媒重視。最近到巴黎舉行「嘉年華」演唱會，演唱會結束後，不負眾望繼續留在當地舉辦粉絲見面會，吸引人潮擠爆百貨樓層，高人氣不容小覷。

周杰倫重回《最偉大的作品》MV拍攝地點之一的莎瑪麗丹百貨，全棟有7層樓，建築融合新藝術和裝飾藝術風格。2005年因建築安全檢測沒有通過被迫關閉，2010年LVMH買下剩餘的股份，投入7.5億歐元重新翻新。今（15日）周杰倫開心發文：「很高興回到我們拍攝《最偉大的作品》音樂錄影帶的地方La Samaritaine！在巴黎演唱會結束後，有機會見到你們真是太好了。快來看看我在MV裡彈鋼琴的地方吧！」，並喊話粉絲可以在照片中標註自己。

從曝光的畫面中可見周杰倫的高人氣，莎瑪麗丹百貨每層樓都擠滿粉絲，想親眼目睹天王風采。貼文吸引許多網友留言：「哥中之哥是最帥的！！你爱巴黎，巴黎爱你，我們更愛你！」、「偉大的藝術場合迎來了這個時代最偉大的藝術家」、「羡慕在巴黎的歌迷」、「哥要不要答應我們，下一次一定還要在其他地方舉辦見面會哦」，掀起熱議。