彩迷期盼的威力彩頭獎，今晚仍未開出。根據最新派彩結果，本期（1／15）威力彩頭獎槓龜，但貳獎1注中獎，獨得獎金新台幣987萬4303元。台彩公司表示，下期（1／18）頭獎獎金仍保證有2億元。
威力彩今（15日）晚開出第113000005期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為10、15、21、27、29、35，第二區中獎號碼為08。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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