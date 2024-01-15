彩迷期盼的威力彩頭獎，今晚仍未開出。根據最新派彩結果，本期（1／15）威力彩頭獎槓龜，但貳獎1注中獎，獨得獎金新台幣987萬4303元。台彩公司表示，下期（1／18）頭獎獎金仍保證有2億元。

威力彩今（15日）晚開出第113000005期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為10、15、21、27、29、35，第二區中獎號碼為08。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。