南投吳姓男子與妻子2015年結婚，育有2名子女，2020年妻子與劉姓汽車業務員外遇，吳男得知後，騙出劉男並取得手機內證據，對劉男提出100萬損害賠償，南投地院審理後，認為劉男要賠償60萬元為適當。

吳男主張，他與妻子自2015年1月6日結婚迄今，兩人婚後並育有2名子女。劉男明知其妻子為有配偶之人，於2人婚姻關係存續期間2020年5月間至2022年10月間交往，並發生多次性行為，劉男之手機曾存有其妻子之裸照及2人性交過程錄音，破壞其婚姻生活之圓滿安全及幸福，侵害原告基於配偶關係所生之身分法益而情節重大，致原告身心痛苦，請求被告賠償100萬元。

劉男則表示，於2020年5月間至2022年10月間與甲女交往，並於交往期間數次至汽車旅館發生性行為，認識沒多久就知道她有配偶，劉男手機曾存有甲女之裸照、性交過程之錄音檔案。嗣吳男夥同他人，以賞車、試車為名義，將他騙至山區並對他施以強暴、強逼其交出手機及登入帳號等激烈不當行為，吳男此反應實與一般蒙受身心痛苦之單純受害人不相當，吳男之請求縱有理由，金額亦屬過高。

法官審酌，按慰撫金之賠償，依雙方教育程度、身分、社會地位、資力、被告對於原告婚姻生活之圓滿、安全及幸福造成破壞之程度，及因而致原告所受精神之痛苦程度等一切情狀，認為原告就被告上開行為得請求精神慰撫金以60萬元為適當。