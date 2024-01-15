冬天冷氣團來襲，不少人準備外套保暖禦寒，就有網友好奇，觀察日本無論男女都會穿大衣，反觀在台灣卻很少看到，好奇為什麼台灣人很少穿大衣類型服裝，話題引起熱議，不少人統整出2大原因，認為實用性低且不方便。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己看日劇中的角色，很多都是穿大衣，不管是男是女，穿上大衣都覺得很好看，讓他感到不解「為什麼在台灣，很少看到穿大衣打扮的？」

貼文引起討論，有人認為是台灣溫度問題，「沒下雪，穿大衣做啥？」、「熱又重，就算是台北冬天冷的也沒幾天」、「我昨天在家裡還穿短袖」、「不夠冷穿那樣像個傻子一樣」、「大衣至少10度以下才能穿」、「買了一個羊毛大衣裝飾衣櫃」、「身高不夠高撐不起來，然後天氣不夠冷」。

也有網友歸因是台灣人交通方式會影響穿著，「騎車穿大衣感覺很不方便啊」、「搭車可以，但騎車或開車就不方便」、「台灣沒這麼冷，而且騎車超不方便」、「騎車你穿穿看，風灌進領口冷死了」、「騎機車限制了很多服裝和髮型，機車就是一切的元兇」、「大概只有搭大眾運輸會適合穿大衣」。