美國15日因馬丁路德金紀念日休市一天，在台股選後開盤首日小漲後，台指期夜盤交投清淡，盤中小跌2點，暫報17,552點，然美股三大期指均小幅下跌，拖累期交所國外期貨商品同步走弱。

觀察台灣期貨交易所內的商品行情，國外指數期貨漲跌互見，美國道瓊期貨、美國那斯達克100期貨及美國費城半導體期貨分別下跌48點、22點、8.5點，僅美國標普500期貨小漲5.5點；英國富時100期貨也下跌21點，暫報7,611點。

此外，國內期貨商品也同樣相對清淡，維持小漲小跌態勢，小臺指期下跌5點、電子期小跌0.75點、小電子期下跌0.85點、半導體30期貨則是小漲5點，報4,963點。

美股15日休市，然高盛、摩根士丹利均將于16日公布最新季度業績，此前其餘華爾街大行也陸續揭露了好壞參半的業績成績單，市場投資人持續關注美股

財報表現。

元富期貨表示，台指15日盤中突破17,600點關卡及10日均線壓力，但仍有高檔賣壓，抑制指數表現。目前指數在選後逐漸消除不確定性因素，雖然維持在17,500點附近橫盤整理，但伴隨美股強勁走勢，台指在震盪過後，仍有機會向上走升。