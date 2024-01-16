親自參加北屯國民暨兒運中心上梁典禮的台中市長盧秀燕表示，此國民暨兒運中心完工後，將提供全齡化的運動空間，中部地區孩子們，更可來此體驗中部第一座滑冰場，感謝各方的協助，也恭喜市民朋友，台中又多了一項新好建設！

盧秀燕表示，北屯國民暨兒童運動中心，是她最心心念念的重大建設之一，她在立委任內，即積極爭取，此區域人口眾多，早該興建國民運動中心，當初她競選市長時，即與市民承諾一定要讓北屯國民運動中心「失而復得」興建回來，她上任後，即重新籌措經費及計畫，2022年開工後，預計將於2025年完工、驗收後，約計2025年底左右可營運，屆時，全台中市民眾就可享受嶄新國民暨兒童運動中心。

盧秀燕指出，此運動中心最大的特色是興建中部、台中第一座滑冰場，讓市民及孩子都可以體驗滑冰。過去台中滑冰隊因為中部沒有滑冰場，都要離鄉背井到北部受訓，同時要利用別人休館時間練習，還要三更半夜趕回台中，她覺得非常不捨，期待此工程完工後，可嘉惠市民及孩子們。

台中市建設局說，北屯區人口已突破30萬人，為此，市府將經費由7億7,841萬元，擴編為8億7,841萬元，更符合在地民眾期待，使全新打造的「北屯國民暨兒童運動中心」，讓喜愛運動的居民，享有更便利的運動機會，並針對地下停車場工程，積極向交通部公路局爭取獲得707萬元補助，減省市府預算的負擔。

台中市建設局長陳大田表示，北屯國民暨兒童運動中心土地，位在北屯區崇德路，連結北屯路商圈、潭子商圈，及洲際棒球場等既有商圈，可提升北屯發展。

目前規劃運動中心以綠建築黃金級標章及智慧建築合格級取得為目標，並爭取公共工程金質獎，讓運動中心具系統整合、安全整合、節能防災、健康舒適及智慧創新等複合式功能，同時融入兒童運動元素。

台中市運動局長李昱叡表示，此案一樓規劃SPA、游泳池及商業空間，二樓為兒童運動空間，三樓為多功能運動中心、綜合球場，地下一樓為滑冰場及地下停車場，提供中部選手一個安心訓練的場域，讓將來中部選手不必再舟車勞頓到北部滑冰場訓練。