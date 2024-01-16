今年將成為利率決策機構-聯邦公開市場委員會（FOMC）投票委員的波斯提克預測，未來數月通膨降溫的速度恐將大幅放慢，與通膨減緩後可能引發的風險。

儘管美國物價壓力減輕速度比波斯提克在去年預期的還快，不過他仍認為美國通膨到今年底仍將接近2.5％，必須等到2025年時才會降至Fed設定的目標。

繼Fed在去年12月會議決議維持利率不動後，他指稱為確保通膨穩定，利率必須維持不變直到今夏。他說如果現在就進行寬鬆，「通膨會像翹翹板一樣起伏不定」。

除了波斯提克，包括今年在FOMC也有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）與芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）也曾強調，Fed現在就做出3月降息的決定還言之過早。另一名投票成員里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）則聲稱，需要更多證據證明通膨正朝目標前進。

至於摩根士丹利銀行定量研究主管Vishwanath Tirupattur認為，就12月非農就業與通膨數據，都指向3月降息機率極低。他說美國通膨雖然將會下滑，但道路恐是崎嶇不平。