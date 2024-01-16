毛利率向來是外資看待台積電法說行情提問的重中之重，摩根士丹利、摩根大通、高盛、花旗環球證券等近期已陸續提出新觀點。

針對第一季毛利率，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，新台幣匯率近期升值，給台積電第一季帶來額外的毛利率壓力，有鑑於此，大摩最近所做的調查發現，台積電本季將5奈米製程機台轉為3奈米製程產能使用得步調，已經放緩，所以部分設備折舊將會遞延到第二季與第三季。

因此，摩根士丹利對台積電第一季毛利率的預期，在加回毛利率影響的2個百分點後，變成51.5％。然第二季毛利率可能進一步下跌，全年毛利率恐下挫到52％附近，比市場預期低1～2個百分點。

花旗環球證券台灣區研究部主管陳佳儀指出，繼蘋果A17應用處理器晶片採用台積電N3B製程，預期3奈米製程下一波大放量將繫於性價比更優異的N3E製程。未來包括高通、聯發科、英特爾、超微（AMD）與輝達等大客戶，將相繼在下半年至2025年將訂單投入N3E生產線，花旗環球估計，3奈米製程的營收占比於下半年將超過20％，毛利率也會逐步復甦。

儘管摩根士丹利證券重新設定台積電毛利率預期，再度意圖為市場打下預防針，但對台積電中長線正面看法可是未有轉變，盛讚AI題材依舊如日中天，加上技術領先優勢與半導體產業循環復甦，維持「優於大盤」投資評等與688元推測合理股價，惟建議旗下客戶，待全年毛利率更明朗再決定布局動向。