武打巨星成龍從小學習京劇與功夫，後拍攝港劇和電影大受歡迎，成為一代武打巨星，曾憑《警察故事3》和《重案組》獲金馬獎影帝，甚至紅到好萊塢，主演《尖峰時刻》、《功夫夢》等電影，更獲奧斯卡終身成就獎；69歲的他仍持續活躍於螢幕前，近日有演員曬出與成龍的私下合照，被網友發現成龍身上一處十分粗大，異於常人。

近日大陸演員王子培曬出與成龍的合照，69歲的成龍穿著印有熊貓圖案的外套和白色運動褲，面色紅潤露出慈祥笑容，只是頭髮似乎有些稀疏，有人就注意到成龍露出的手臂，他手上的青筋相當明顯，看起來就充滿力量，網友不免感嘆：「成龍這手腕比普通人粗太多了」、「哇喔牛，這手腕就現在健身的人肯定比不過」、「這手臂，旁邊的高個估計挨不了一拳就倒下去了」，還有人提到成龍早年採訪曾說自己是雙骨，李小龍是單骨。

成龍的手腕成為網友關注焦點。（圖／翻攝小紅書）

成龍過去曾在綜藝節目《無限超越班》中透露以前每天要打2000拳，而他與武打巨星李小龍時常被拿來比較，對此成龍表示「很多人拿我跟李小龍比，說我是李小龍第2，但我不可能跟他比，我們不要做第1，我們要做唯一。」

成龍2005年找來韓國女神金喜善拍電影《神話》，時隔18年，他傳出要拍續集《傳說》，找來當紅歌手張藝興和「新疆維納斯」古力娜扎，由香港導演唐季禮編劇、執導，歷經半年時間拍攝，已於去年的7月底殺青，據韓媒報導，《神話》的女主角金喜善在成龍和唐季禮拜託下同意友情出鏡，已經在韓國進行了拍攝，令不少影迷期待女神的亮相。