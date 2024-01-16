台中起家的風間餐飲集團正式向南台灣開拓版圖，旗下第四個品牌「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」15日正式進駐高雄義享時尚廣場，並從自1月15日至18日、22日至25日推出限時8天，豆腐鍋定食買一送一，活動一開跑吸引大批民眾排隊嚐鮮。

圖說：「FOND訪 」韓國豆腐鍋義享店並以8種韓式豆腐鍋、以及多項韓式料理插旗高雄。 (圖片來源：義享時尚廣場提供)

從台中起家，擁有包括燒肉風間、醴本燒肉、訪韓式豆腐鍋等多家知名品牌的風間餐飲集團，以旗下「FOND訪」韓國傳統豆腐鍋正式插旗高雄為集團試水溫，其主打的「韓國豆腐鍋」是由擁有累積 20 年餐飲實戰經驗的風間餐飲集團創辦人陳冠名花費數年親自操刀研發，並承襲韓國地道作法，包括餐具、各式調味辛香料等皆自韓國進口，每份更附醬醃鳥蛋、涼拌豆芽菜、涼拌海帶芽、泡菜等4種隨機開胃小菜。這次義享店並以8種韓式傳統豆腐鍋定食、韓國炸醬麵定食、人蔘雞定食、韓式拌飯、淋上獨家秘製蜂蜜蒜香/洋釀醬汁的韓式炸雞、辣年糕及6種飲品全新亮相。

圖說：海鮮豆腐鍋定食以韓國秘製辣醬搭配牛大骨高湯,加上鮮蝦鮮蚵等多種海鮮。 (圖片來源：義享時尚廣場提供)

「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」開幕期間買一送一活動推出的韓式傳統豆腐鍋定食，每一款都有亮點：傳統的「泡菜豆腐鍋定食」：以長時間發酵的老泡菜燉煮湯底，再加入海鮮、豬肉及韓國冬粉，湯頭令人回味。「海鮮豆腐鍋定食」：手炒韓國秘製辣醬搭配牛大骨熬煮高湯,濃縮鮮蝦鮮蚵等多種海鮮，是店內的經典款。另外還有包括「牛肉豆腐鍋定食」「豬肉豆腐鍋定食」「起司牛奶豆腐鍋定食」多項鍋類餐點提供選擇。

另外「FOND訪」也開發了異國風味的「叻沙豆腐鍋定食」，使用南洋風味香料熬煮,雞肉與海鮮融合，彷彿沈浸在海島風情中。另外也為了不吃葷的素食民眾，推出「蔬食豆腐鍋定食」清爽的湯底與豐富的菇類、時蔬，提供蔬食的選項。

「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」即日起至1月18日，每天中午12到下午2點的午餐，晚上6點到8點的晚餐時段，以及1月22日至25日午餐時段，推出8天限時段的豆腐鍋定食任選買一送一活動，歡迎喜歡韓式原味鍋物的朋友相揪去嘗鮮。

「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/Fond.Korean.Cuisine/