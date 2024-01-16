台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

第三屆運彩2024全新上市產品更豐富，除原本的16種運動繼續提供投注外，又再新增10種運動賽事，包括橄欖球、五人制足球、三對三籃球、沙灘排球、飛鏢、壁球、板球、自行車、手球以及田徑，今天利用這個機會來跟大家介紹橄欖球這個新增的運彩投注。

橄欖球比賽有聯合式及聯盟式2種，聯合式又分15人制、10人制以及7人制3種，其中7人制是亞運和奧運的比賽項目，至於聯盟式則只有13人制1種。比賽場地為長方形草地，球場兩端各有1個H型的球門，比賽得分有4種方式，1.達陣得分：球員持球衝到對方球門線後以球觸地；2.追加得分：觸地得分後可再追加射門1次；3.落踢得分：比賽進行中持球員可將球擲於地面，然後再將球踢進門柱之間得分：4.罰踢得分：防守方嚴重違規後，裁判就會判給進攻方罰踢射門的機會，當比賽時間結束時，得分較多者獲勝。比賽過程中，防守方可擒抱攻擊方的持球員阻止其進攻，但為避免選手受傷，擒抱方式及位置均有所限制。在聯盟式中，若被6次擒抱還沒得分，控球權須交換；聯合式則無此規則，一隊只要一直有控球權，且沒有越位，可以被無限次的擒抱，毋須交出控球權。

運彩今年預計提供的橄欖球賽事，包括聯合式(15人制)的英格蘭超級聯賽、法國TOP14聯賽、紐西蘭全國錦標賽、義大利甲級精英聯賽…等共11個，以及聯盟式(13人制)的澳洲國家橄欖球聯賽、橄欖球超級聯賽(英國)、橄欖球冠軍聯賽(歐洲)及聯盟式橄欖球世界盃共4個，玩法只有一種，那就是「不讓分」，喜歡橄欖球的朋友們可以來買張運彩猜哪一隊會贏，驗證一下自己的眼光，還有機會抱回獎金。