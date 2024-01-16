台中一名曾姓男子擔任Uber司機，2021年9月15日凌晨1時許，搭載一名印尼籍女大生（A女），曾男見女大生獨自1人上車後，發現她是外籍人士，在車上就主動與A女攀談，還問A女有沒有上山看過夜景，A女拒絕後，曾男仍繼續詢問：「可以陪我一下嗎？」、「陪我一下，我等一下會把你送到你學校，只有大概5分鐘時間」。

A女因擔心如果再拒絕曾男，將沒人送她到學校，因此只好勉強答應，曾男隨即將其手機Uber平台上的行程按壓結束，隨即載A女到一處偏僻的山頂，現場非常昏暗、無燈光也無人無車，曾男將車停放在路邊後，要求A女下車一起觀賞夜景。

此時曾男就擁抱A女，因為當下孤立無援，擔心遭到殺害，也為了下車看看有無可以跑走路徑，A女便假意同意後下車，當2人站在車旁時，曾男再度擁抱A女，因為該處非常昏暗，A女身為外國人又對路況不熟悉，A女最後只能再度上車。

曾男要求A女坐副駕駛座，因為擔心自身安危只好配合，沒想到，才一上車就被強吻，曾男還強行跨坐到A女身上，將座椅往後打平後，予以指侵，A女奮力用手推及用腳踢不斷抵抗。

曾男得逞後還不罷手，將A女抱起摔到後座，曾男也往後座移動，脫下自己的褲子打手槍，還把手伸進A女上衣內撫摸左邊胸部，A女崩潰大喊：「不要了，我要回去了」，曾男這才住手，開車將A女送回學校，A女下車後，隨即告知男友事蹟被侵犯的事情，男友便立刻報警提告。

高院審理，曾男辯稱，那天A女一開始是坐在後座，是她約我去山上看夜景，我有詢問並告知她，如果要去看夜景要把行程按掉，是她確定要去我才載她去，後來她要跟我借2千元，我跟她說我沒有錢，後來在夜景區要迴轉下山時，她有拉我的手去碰她的私密處，然後對我說碰到了要給她2千元。

曾男還說，當時她坐在副駕駛座，然後在開下山路程時，她就搶我錢包，等我解開安全帶，轉身要拿回我錢包的時候，她自己把椅子打倒，腳踩在椅子上，然後往後蹬爬到後座，我跟著她爬過去，看到她肚子跟胸部中間有凸出物，我覺得是我的錢包，就伸手從她裙子下面，由下往上要拿我的錢包，後來將錢包拿回來後，我請她坐回前座載她學校。

A女則表示，案情發生之後，我們二人都有回到前座，因為我盡量看起來乖乖的配合，本身沒有想到要通報這件事，因為怕麻煩，我當天要考試，去通報的是我男友。司機對我做出性侵的行為，我都不同意，當時的心裡感覺很恐慌，只想回學校學，也會覺得噁心。我回家之後有刷牙、洗臉、沖澡、換衣服、換內褲，因為我覺得很噁心。

法官檢視 A女的醫驗報告，醫師採集取得A女右耳的檢體，與警方所採取的曾男唾液，經送刑事警察局鑑定，2項檢體的男性染色體DNA-STR型別，與曾男相符。

一審法官審酌，曾男為滿足己身一時慾念，藉偶然機會搭載A女後，施以強暴手段，強制性交行得逞，導致A女身心受創，曾男藉駕駛供公眾或不特定人運的交通工具，做出性侵犯行，對社會之危害性甚鉅；且強暴方式犯罪。

法官考量，曾男犯後否認犯行，迄今未能與A女達成和解及賠償其損害，曾男未有因悔悟，而力謀恢復原狀或賠償損害之舉；曾男犯下利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪，處刑7年6月。高院法官日前依法宣判，駁回曾男上訴，維持一審原判。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。