一名海軍陸戰隊陸戰99旅防空連的吳姓中士，2020年11月23日凌晨0時到2時應擔任安全士官，不料，巡查人員即該連曾姓士官督導長，在凌晨2時30分巡查該連安全士官桌時，卻發現現場空無一人，而且該日2時至4時的吳姓安全士官（抗命罪嫌，不起訴處分）並未上哨。

曾男前往寢室叫醒吳男後，發覺是第一班的安官吳男熟睡，因而未提醒吳男要接哨，曾男便去把吳男叫醒，不料，吳男竟想掩蓋脫哨的事實，竟不實填寫「安全士官交接紀錄簿」，佯裝他已執勤完畢，再交給吳男，並依規定流程核閱，最後把不實文書呈報給陸戰九九旅。

高等法院審理，吳男辯稱，當日執勤前因為感冒吃藥，導致未於時間內起床，但被喚醒後，有如實在交接紀錄簿上面填寫登載；辯護人則辯護稱，是因曾姓士官長要求吳男交接，吳男也如實登載交接紀錄簿，吳男只是不在原本時間填寫，並不是未照實填寫，不足以生損害於公眾或他人。

辯護人還說，交接紀錄簿士讓執勤者簽名，僅供考核是否在勤，並非公文書；再者，吳男沒有冒用名義的情形，況且仍須轉由上級長官核定決行，應僅是機關內部職務上之層轉行為。

法官檢視交接紀錄簿，吳男在陸戰九九旅擔任中士，並經連長任命為該時段安全士官，然因睡眠未執行命令，經曾姓士官長叫醒後，在交接紀錄簿的「時間」欄位，登載「安全士官中士吳XX」，在執勤裝備「臂章、口令、警棍、無線電(含密件)」打勾、「槍枝數量、刺針數量」畫斜線；有線電通聯紀錄「旅戰情」寫良好、「CP室」畫斜線。

吳男在警監視系統6具「妥善」欄位填寫妥善、「損壞」畫斜線；夜間就寢狀況，分別填寫「官1、士3、兵4、外散0、外宿0」；營舍巡查暨水電管制填寫良好。

高院法官審酌，吳男於行為時為現役軍人，本應重法守紀，明知需執勤安全士官職務，卻因睡眠而未執勤，仍事後登載不實應於執勤時見聞之事項，進而交給後班，按流程批核保存，足生損害於陸戰九九旅對安全士官實際執勤等狀況及安全維護，所為屬實不該，且犯後否認犯罪。

法官考量，吳男已按照原本預計之期間退伍，現已非軍人身分，本事件並未造成國防部對吳男作出撤職等較為嚴厲之處分，所造成之危害情節並非嚴重，又吳男未曾有刑事犯罪前科。法官日前撤銷一審原判決，吳男犯現役軍人犯行使公務員登載不實公文書罪，處有期徒刑1年2月。緩刑3年，並應於緩刑期間接受法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。可上訴。