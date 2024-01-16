受政府平均地權房市政策與大選環境影響， 2023年全台不動產市場觀望氣氛濃，價量表現趨緩，不過卻有個案表現亮眼。統計內政部實價登錄資訊，發現國賓飯店改建案未正式公開，已揭露超過30戶，且單價、總價皆創下台北市中山區最高實價紀錄，成為2023年台北市總價逾7000萬交易最多的預售案，堪稱去年最熱賣的預售豪宅冠軍，不僅名列2023年十大豪宅，也為市場最指標高端住宅。

國賓飯店拆除前吸引許多粉絲到此拍照留念，記憶國賓曾經陪他們經歷過的美好歲月。（圖/吳皇諭攝）

據財政部統計，中山北路目前擁有6000家公司行號，其中中山北路二段更有3300家知名企業，許多台灣初代經濟起飛、白手起家的自營商創業於此，對中山北路二段有深厚情感，再加上雙子星計畫，讓西區邁向更好的未來，企業家認同置產增值潛力大。位在中山北路二段的台北國賓大飯店於1964年開幕，是全台灣第一家民營的國際大飯店，接待過許多國家元首及國際政要，包括美國前總統雷根夫婦、日本前首相安倍晉三都曾下榻於此，也是當時明星必訪之處，60年來國賓服務過千萬位顧客，許多台灣人記憶中都有國賓飯店美好的記憶，這也是國賓飯店改建，推出頂級飯店住宅國賓Hotel Residences，深受這群高端產客層信賴支持的原因。「品牌飯店住宅」越來越受歡迎肯定 ，是專業管理能力的高品質保證。

國賓飯店改建為「台北國賓皇宮酒店」目前已開工動土。（圖/吳皇諭攝）

據了解，國賓飯店改建案基地面積達1453坪，因為與日本頂級奢華酒店龍頭「東京皇宮酒店Palace Hotel Tokyo」品牌歷史、地段價值、客群和理念相似契合，所以攜手合作，除了未來一棟「台北國賓皇宮酒店」預計2028年開幕，還有兩棟飯店住宅，共72戶主推95、105、125坪產品，成交均價約200萬，可見買家對飯店住宅產品特殊性與國賓飯店品牌的信賴。

台北市12個行政區，中山區以驚人發展，躍升為房地產都更危老重建龍頭，熱潮比肩信義、大安。根據台北市都更處與建管處的統計數據，自2017年實施《危老條例》以來，截至11月中旬核定的危老建築共有889件，其中中山區以129件位居首位。

中山北路二段林蔭大道，是中山區最有價值的地段。（圖/吳皇諭攝）

住展雜誌發言人陳炳辰表示，國賓飯店改建案位於市區精華地段，無論中山北路主幹道效益，還是過往官道與林蔭大道地段價值，讓該案成為中山北路上，首見成交單價逾200萬元的指標豪宅新案。加上周邊原也不乏百萬宅社區，更有知名企業總部，以及南西商圈、名牌精品店面、高檔飯店，都是高端資產氛圍，而目前資產階級因政經局勢相較動盪、持有成本高，成交量不若以往，不少表現依舊量價顯眼的高價宅，皆是地段、品質無可挑剔的優質產品，就像國賓飯店改建案規模、品質、價格更是突破中山區紀錄，成為這波房地產改建浪潮中的頂尖案例。