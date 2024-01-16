一名男網友在網路抱怨詢問，與女友是在夜店認識，交往期間有說過會一個人在汽車旅館內讀書，最近發現女友定位真的在汽車旅館，因為想知道女友是不是真的在讀書，衝去汽車旅館找人，沒想到旁邊居然還有一人。

男網友在網路《Dcard》發文表示：「女友定位在汽車旅館怎麼辦？」然後開始敘述過程，日前發現女友的定位在汽車旅館，因為難以相信一個人會在汽車旅館內讀書，發現女友定位後，立即衝去找人查驗，結果真的桌上都是書本，只是旁邊多了一個學伴，學伴還是自己的好朋友，男網友覺得為何一定要去汽車旅館讀書，想讓網友給個答案。

網友看到此篇文章，紛紛歪樓留言表示：「我去汽旅都是在研究人體的，也算是唸書吧」、「你就一起跟去啊」、「唸累了，打X舒壓啊」、「不考慮錢的話我覺得確實不錯，安靜的私人空間，不用排隊的廁所」、「孤男寡女真的很匪夷所思...」、「一定有鬼啊」，至於到底為何要去汽車旅館讀書，我想只有女方自己知道了吧。