2024年總統大選結束，由民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019萬票數獲勝，得票率為40.05%。而對於台中市長盧秀燕是否有可能參選2028總統，前立委沈富雄15日就表示，現在看到網路上說「盧柯這組不得了」，這讓他驚呼，「誰跟你盧柯啊，這些人就是沒有醒過來的，還在盧柯，藍白是不可能整合在一起的」，引發討論。

沈富雄15日在廣播節目《POP大國民》中表示，「盧秀燕如果第二任做完，休息兩年要出來挑戰賴清德，我覺得賴清德是尋求連任、資源豐富，所以盧秀燕不見得會贏」，沈富雄也提到，現在看到網路上說「盧柯這組不得了」，這讓他驚呼，「誰跟你盧柯啊，這些人就是沒有醒過來的，還在盧柯，藍白是不可能整合在一起的」。

沈富雄最後更說，「如果未來一樣是三腳督，誰輸誰贏不見得，這要看盧秀燕的背後，四年內國民黨是怎樣的國民黨，如果像目前這樣，盧秀燕不會好到哪裡，但如果柯文哲的白，演的有聲有色，柯文哲會選的比現在更好」。