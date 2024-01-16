2024年總統大選結束，由民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019萬票數獲勝，得票率為40.05%，民進黨也拿下13席不分區立委席次，而排在第14名的民進黨不分區立委提名人王義川15日就表示，「我們的政府都在講總體經濟，這對個別的年輕人都無感，這些都是柯文哲在講的」，王義川更提到，「如果接下來賴清德領導的行政團隊，沒有這種準備，到最後還是會失去很多年輕人的選票，這四年沒有去溝通，就會兵敗如山倒」，引發討論。

媒體人鍾年晃15日在政論節目《鄭知道了。先知道》中表示，「今天有一個朋友跟我講，他說現在的高中生有5成是支持柯文哲，這些人4年後都有投票權，都是首投族」。而選前因綠營一波「搶救王義川大兵」活動造成聲勢的王義川，同場也分享最近收到一個年輕人寫的信。他說，信中內容大致是，「我就是廢，沒有想要一夕致富、我也不會去當車手，但通膨就是存在的，我騎車上班還會被人家檢舉，蔡英文你做8年了，我租房子怎麼那麼貴？然後不敢生小孩，因為生小孩要很多錢，然後我爸媽退休金不夠，還要叫我付錢，蔡英文你做了什麼？」

該位年輕人更提到，「韓國有《魷魚遊戲》，台灣有嗎？台灣有幫這一些文化人，在國際上發光發熱嗎？台灣政府做了什麼？你說經濟不要依賴中國大陸，說要新南向，新南向關我什麼事？國際都在搶人才，台灣都沒有人了，我們沒有競爭的機會；你說要司法改革，司法改革了什麼？讓你完全執政、國會過半、行政獨大，但財富還是累積在部分人的身上；而教育體制來看，流浪教師、流浪博士都這麼多，大學一間一間倒，那些教授怎麼辦？這叫教育改革嗎？這些問題都存在」。

王義川直言，「我們的政府都在講總體經濟，GDP成長多少、超越韓國，多強多勇，然後呢？我們談的都是整體數字，對個別的年輕人都無感，這些都是柯文哲在講的，所以就變成柯文哲就是懂我們」，王義川最後也坦言，「怎麼跟年輕人溝通？要去解決這些問題，如果我們的政府，接下來賴清德領導的行政團隊，沒有這種準備，老是要拿一些數字出來唬人，到最後還是會失去很多年輕人的選票，這四年沒有去溝通，就會兵敗如山倒」。