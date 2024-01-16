2024大選落幕，民眾黨提出4個承諾，包括承諾第一會期修法建立國會聽證調查、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範，並定期公布相關經費使用，貫徹公開透明原則。國民黨台北市議員游淑慧15日在《大新聞大爆卦》節目質疑，民眾黨在假裝有理念，跟民進黨可能私下已經有默契了，不然為何不提潛艦的經費公布？她直呼一朝被蛇咬，十年怕草繩，民眾黨科學理性務實都沒有，實在怕了柯文哲、黃珊珊、陳智菡。

主持人馬千惠說，民眾黨現在可以拿翹？前立委郭正亮說「他要拿翹四年！」游淑慧表示，「說真的啦，一朝被蛇咬，十年怕草繩，這是人之常情。我當然知道政治要講求現實跟利益，但是齁，我內心的恐懼喔，無法抑止！我實在是很怕柯文哲、很怕黃珊珊、很怕陳智菡！」

郭正亮強調「從政要理性、務實、科學！」游淑慧直言「理性、務實、科學，對對對，他們三個都沒有啦！理性、務實、科學，最後投票結果，跟民調一不一樣？一樣嘛！」如果藍白那個時候合作的話，現在侯友宜跟柯文哲已經在討論組閣的事情了，還在那邊提什麼四個原則？

「其實這四個原則要承諾也很簡單！」游淑慧指出，「因為他都只說第一會期、第一會期，那以後的會期咧？後面還有七個會期耶，我才不理你咧，選上就選上了啊！而且什麼叫作定期公布相關經費使用？我以為他說的是政府相關經費，比如說你有沒有找網軍、有沒有置入媒體。」

游淑慧質疑，「結果沒有，只有一句定期公布相關經費，所以你是要公布什麼？立法院的經費嗎？院長的特別費嗎？那沒多少錢耶！你為什麼不挑明說咧？潛艦的經費公布咧？你不敢嘛！你就不是在針對行政院嘛！所以這四個條件坦白說，其實是很好承諾的！」

游淑慧直言，「那我認為就是說，跟民進黨可能私下已經有默契了！我假裝，我還是要裝一個『款』嘛，假裝說我是有理念的，所以我要提出四個理念。欸，民進黨可以很容易就答應，因為他就是第一會期、第一會期、第一會期。那總統聽證調查是總統到立院備詢？也不是啊！」