民進黨總統當選人賴清德預計於5月20日就職，新閣揆熱門人選有總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、賴清德國政顧問團召集人鄭麗君與高雄市長陳其邁等人。對此，前立委沈富雄15日就表示，「柯建銘、卓榮泰」才是閣揆的最佳人選，引發討論。

沈富雄15日在政論節目《今天誰來沛》中表示，賴清德未來要面對的狀況是難以預測的「朝小野大」，目前呼聲高的「阿哥們」，每一個都有瑕疵，這些阿哥們過去的主張、作法，沒辦法用柔軟的身段、靈活的機智來處理。沈富雄更建議，最好讓柯建銘擔任閣揆，因為柯建銘「最會喬」，而且不會喬到讓人家生氣，沈富雄坦言，「其實柯建銘做閣揆有他的優點」，同時沈富雄也指出，「我覺得卓榮泰也可以，因為他也是不與人交惡的人，其他人都劣跡斑斑」。

而日前前立委郭正亮則在政論節目上指出，「目前看起來行政院長不可能是鄭麗君，因為鄭麗君不懂財經，行政院長一定要有當過市長的能力，所以林佳龍、陳其邁都有可能」，郭正亮說，「但陳其邁還在任內，就是會比較不方便，目前我認為林佳龍希望最大，鄭文燦是協調性很強，我覺得不太可能他當行政院長，因為這對民進黨來講就權力太集中了」。