民進黨主席賴清德才當選中華民國總統，美國總統拜登就表明不支持台獨。美國代表團又於14日訪台，成員包括前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg），AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）也隨行。媒體人董智森15日在《頭條開講》節目直呼，拜登喊反台獨算是膝反射式的人之常情，因為年底換他選舉，近年已經搞出俄烏、以巴戰爭，台海再搞事，美國會焦頭爛額。

「膝蓋式的反應，這個人之常情啦！」董智森表示，「那拜登的想法是什麼？拜託！你們選完之後，年底換我選耶，你不要給我出紕漏耶？」

董智森提到，「光這三年，前年俄烏戰爭；去年，以巴戰爭。今年不要再給我搞一個什麼，那我美國怎麼應付得來？」

主持人周玉琴說，台海再出事的話，這還不夠嗎？美國已經沒辦法應付了！董智森直言，「已經焦頭爛額了」

董智森指出，其實拜登任內已經派三次代表團了，史坦伯格是唯一來兩次的，他第一次有來，第三次也有來。其實他前面派團來的時候，也在告訴蔡英文：有哪些東西妳必須要謹慎，然後妳必須要跟我美國配合。第一團是議員陶德帶了幾個人；第二團是穆倫，穆倫是參謀總長聯名會議的主席，他來的時候是2022年，剛好那時候台海非常危急，派的是軍方代表，再帶幾個拜登的心腹，所以過來其實都有他的用意。