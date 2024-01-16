【全程字幕】傳盧秀燕延攬任台中副市長 蔡壁如回應了 @ChinaTimes

2024選舉落幕，因台中市現任副市長王育敏當選國民黨不分區立委，政壇有人建議可延攬民眾黨競選立委失利的蔡壁如，但中市府15日傍晚突然發出新人事令，宣布由現任市府副祕書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任副市長，蔡壁如不在其中。媒體人董智森15日在《大新聞大爆卦》節目強調，蔡壁如像阿信逆來順受，事情交給她可放心。但後年民眾黨可能推蔡壁如選台中市長，盧秀燕的個性一定挺江啟臣。

「好像你家的女兒被抱養，可是人家照顧得比你更好！你總有一份恩情嘛，所以這就是蔡壁如的風格啊！」董智森表示，「就是說，你們說我論文抄襲？我第二天就辭掉立委，我不要在那邊跟你講東講西。結果她的那個學校，德明，到現在都沒有公布喔！你說我抄，你總要給我看我哪裡抄嘛！所以你可以看到她的厚道，她不要在那邊跟你勾勾纏，你們講這樣，那我就算了！這就是台灣婦女那種韌性。」

「比較逆來順受，所以她是比較像阿信型的！」董智森強調，「這種人其實，交很多事情給她可以放心，可是她也常常受了很多委屈！我覺得當然在整個藍白合的過程，蔡壁如常被拿出來作一個例子。那盧秀燕的意思是說，我全力幫她，選戰結束了，她沒當選，很不好意思。」

董智森直言，「選舉歸選舉，台中的治理歸台中的治理！選舉的時候我很幫她、我很那個，但意思是說，我也不一定會拿這個來作一個補償：我沒有把妳輔選上，妳乾脆來當我的副市長？我也不要讓人家覺得這樣。所以盧秀燕的意思就是比較挑明說，選舉歸選舉，選舉我全力挺妳！」

董智森指出，「因為藍白會有怎麼樣的動作，我也要看我的黨中央啊！我現在跟蔡壁如那個，人家會說：喔～盧秀燕現在積極去拉民眾黨的票怎麼樣怎麼樣，那也不對啊！何況，民眾黨在後年選台中市長，一定會推派人選，而且人選很有可能就是蔡壁如，到時候妳怎麼辦？盧秀燕妳一定要挺江啟臣，一定嘛！因為先前江啟臣民調輸妳一點點，馬上宣布我全力挺盧秀燕，當盧秀燕競選總幹事！」

董智森提到，「所以台中，江啟臣跟盧秀燕都是很令人敬佩的政治人物，江啟臣又這麼努力幫妳，以盧秀燕的個性，後年一定全力挺江啟臣。因為她當記者，跟我一起跑新聞，三十幾年的交情，可以說對她還蠻認識的！」