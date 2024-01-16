為了趕上班，不少人習慣買了早餐帶進公司才吃。不過近日有女網友提問，到底在公司可不可以吃早餐？她表示，過去都是吃完早餐才進公司，可是在主管建議下，改成提早20分鐘到公司吃早餐，沒想到主管似乎依然不滿，又要她別在公司吃早餐，讓她感到相當不解。

女網友在Dcard上以「公司可以吃早餐嗎？」為題發文，表示自己去年9月來到目前的公司，一開始她都是提前半小時到公司附近的早餐店吃早餐，然後才進公司。當時主管天天都會問「幹嘛這麼早來」。2個月之後，主管建議她把早餐帶來公司吃，還多打一把鑰匙給她。

她也就改成提前20分鐘到公司吃早餐。可是主管又開始問「你怎麼這麼早來」。狀況持續2個月後，主管突然要求她之後不要在公司吃早餐。她真的是滿頭霧水，質疑到底發生了什麼事情？

原PO的發文引來大批網友回應。不少網友都認為，主管其實是在暗示她不要太早到公司，「從頭到尾根本不是早餐的問題，應該是你太早到造成別人的困擾了，配合公司文化幾點到就幾點到，如果是那個時間點只有你就不好」、「很明顯他的意思就是叫你不要那麼早來」、「感覺他是在暗示你不要這麼早來，中間可能想用叫你來開門的方式讓你感覺麻煩不早到，最後又換個方式跟你說公司不能吃早餐，再次逼你不要早來」、「早餐不是問題，問題是你太早到」。

原PO後來也回應說，她確實沒有聽出主管的「提醒」，也會根據網友的建議去改善，但「如果還是有問題我就離職吧」。