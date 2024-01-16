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Soon in Ukraine ✈️#F16



Video Credits: Haci Production pic.twitter.com/fUMyRwuNf7 — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) November 2, 2023

全球社群媒體軍事圈傳出俄烏戰場上重大事件，俄軍A-50大型空中預警機遭烏軍擊落，另一架做為戰場指揮中心的戰場空中管制機伊爾-22受重創迫降，並傳出機上有俄軍將領殞命。外界猜測可能是烏軍F-16首次出擊，但烏方刻意保持低調而未予證實。俄媒曾傳出俄軍原計劃以A-50的遠程雷達配合S-400防空導彈誘殺烏軍F-16，但這次可能因輕敵反遭F-16擊殺而損失慘重。

烏克蘭媒體在網上透露，烏軍總司令札盧日內社交媒體確認上述俄軍大型空中預警機被擊落的消息，交戰時間為當地間14日夜間21時許，一架A-50在靠近札波羅熱地區基里洛夫卡的亞述海上空被擊落，另一架伊爾-22M戰場管制機則在靠近赫爾松地區斯特列爾科沃耶附近的亞述海上空被擊中，該機受創後可能迫降成功。據了解，俄軍目前有30架伊爾-22M用於空中指揮任務，機上通常會有一名以上的俄軍將領坐鎮，但是目前仍無法證實是否有將領在這次攻擊中傷亡。

伊爾-22M是上世紀70年代的裝備，俄羅斯在2018年將它改造為核戰空中指揮所。（圖／Wikipedia)

社交媒體Telegram頻道上傳出，伊爾-22M迫降前通過民用頻道向附近機場呼叫緊急救援，呼救錄音被放到網上。網上還傳出未獲證實圖片顯示，在阿納帕機場迫降的伊爾-22M尾翼幾乎被打爛，也有遭擊落的A-50飛行員遺體在別爾江斯克附近被發現。

不過，俄羅斯總統府新聞秘書佩斯科夫說：「沒有A-50與伊爾-22M被擊落的消息」，知名俄羅斯軍事博主卡爾波夫則稱，造成2架軍機損失的原因是「友軍誤擊，可能是敵我識別系統出問題。」與俄羅斯空軍所經營的社交媒體頻道「戰鬥機轟炸機」發文稱：「悲劇始終是悲劇，無論是誰在場，誰該為飛行員死亡負責，我們可能永遠都不會知道」，則側面證實了A-50 被擊落的消息。

荷蘭空軍自去年中以來持續協助訓練烏克蘭空軍駕駛F-16戰機，可能已有部份F-16進入戰鬥部署。（圖／荷蘭空軍）

最多的討論則集中在是烏軍使用何種武器獲得這項戰果，目前有2種說法：烏軍的愛國者防空導彈，或是烏軍的F-16戰機。軍事分析人士指出，按照常理，預警機這種重要的高價值裝備，一般不會前往危險區域，雖然它自身有電子干擾等戰術措施，但是讓大型空中預警機進入敵方防空導彈射程範圍內的可能性幾乎不存在。2架被擊落的飛機所在位置與烏克蘭防空導彈系統射程範圍有相當遠的距離，不太可能是被愛國者導彈擊落，如果真是被愛國者導彈擊落，烏方也沒有保密的必要。

俄羅斯空中預警機進入烏克蘭愛國者導彈防禦範圍內可能性很低，A-50與伊爾-22被擊落可能是F-16的戰績。（圖／路透）

烏克蘭的社交媒體上則盛傳是荷蘭援烏的6架F-16完成了本次攻擊，F-16編成2個編組來進行擊殺計畫，幹掉伊爾-22M空中指揮所上的俄軍高級將領，但為保密而未公布相關內容。至於烏軍的米格-29戰機，受到航程與導彈射程的限制，也沒有擊殺A-50的可能性，剔除其他的選項，只剩下F-16具有這種可能性。也只有F-16出擊，烏軍才有隱匿的需要。

"La Russie a peur des chasseurs F-16 en service en Ukraine, c'est pourquoi elle a intensifié les attaques de missiles sur les villes ukrainiennes" selon les médias ukrainiens. pic.twitter.com/OsBOY3de90 — Renard Jean-Michel (@Renardpaty) January 13, 2024

俄軍A-50預警機是1978年研製的遠端雷達探測和指揮控制飛機，機上裝備Shmel無線電技術綜合體，可以探測和跟蹤空中和水面目標。依俄軍公佈數據，目前擁有13架A-50和8架升級版A-50U，另外還有數架封存的A-50。外界判斷這次被擊落的是升級版A-50U，每架造價約合3.3億美元。另一架伊爾-22則同樣是上世紀70年代末的裝備，後來的升級版則以核戰指揮中心為設計架構，2018年再次改造為多功能空中指揮所，能即時從空中控制地面、空中與海上部隊。

俄軍官員曾對媒體透露，A-50機載預警和控制系統（AWACS）可以與射程近400公里的S-400防空導彈搭配作戰，能有效對付西方國家交付烏軍的F-16戰機。俄方一直認為有S-400防空導彈，西方提供給烏克蘭的F-16不足為懼，他們甚至大膽地公布應對F-16策略，讓西方軍事專家非常驚訝異。俄羅斯《消息報》曾援引一位匿名官員的話說，S-400使用40N6超遠端防空導彈，而這種導彈可以讓S-400與A-50U預警機的遠端雷達配合，在超視距外擊中遠端目標。而這種在軍事技術與裝備上極為傲慢的心理，也正是俄軍深陷烏克蘭戰爭泥淖近2年而毫無進展的主因之一。

俄軍曾放話可以用A-50配合S-400的超長程防空導彈，輕鬆地在視距外擊殺F-16。（圖／TASS)

目前烏克蘭飛行員正在羅馬尼亞接受F-16戰機訓練，可能已有部份已提前加入前線作戰，未來的半年中將很快看到愈來愈多有關F-16戰果出現，至於是否能因此扭轉停滯的戰局，可以拭目以待。