章廣辰個性直率，去年11月他無預警自爆跟圈外女友已經分開，而且還是他被甩，情傷半年多。今年初他出席活動時問起感情現況，透露情傷已經慢慢恢復中，「有在感受狀態的變化。」果然就看到他在社群Threads上也跟著「變化」，開始大方做自己，甚至突如其來分享身材火辣養眼的「超胸」網紅自拍照，只見該名美女穿上CK內衣展露豐滿上圍巧妙遮著臉蛋，引發網友熱烈討論。

章廣辰情傷後在社群上相當做自己，大方分享火辣網紅照。（圖／翻攝自Threads）

據了解該名網紅在IG擁有11萬粉絲，臉蛋屬於豔麗美女，亮眼外型加上好身材吸引不少粉絲追蹤，IG上張張都是火辣自拍照，還有多套比基尼養眼照，並寫上「我要感謝媽媽生給我的臉蛋身材」，豐滿上圍屬於女性看了也羨慕的身材，大方展露自己個人魅力。

章廣辰見網友熱烈討論，才又放大截圖解釋，示意要粉絲注意背後自己的廣告照。（圖／翻攝自Threads）

章廣辰見網友熱烈討論，接著又po出另一張照片，巧妙截掉「超胸」美女自拍並放大背景，原來他的重點是「超胸」美女的後面，有一大張自己裸上身僅穿品牌內褲的廣告照，秀出壯碩胸肌、人魚線及冰塊腹肌，殊不知眾人眼光都「歪樓」，全被鏡頭正中央的火辣美女吸引，讓他無奈寫道：「還要解釋蠻麻煩的。」

謝欣穎在《此時此刻》中自認穿越10年前，撞見演出外星人的章廣辰。（圖／Netflix提供）

章廣辰先前演出《華燈初上》、《此時此刻》等劇受到關注，他在《此時此刻》因對女友隱滿病情被當作是渣男，但他自認現實生活中一點都不渣，並低調透露上段感情就是兩人感情越走越遠，自認自己問題比較多。而他慢慢走出情傷，也可以從他在社群Threads裡的貼文感受到，從一開始的「忘記，怎麼忘記」、「永遠對feel保持誠實」，到近期直接分享「超胸」美女照片，果然對感受相當誠實，不少網友則笑著吐槽：「好誠實，喜歡到死」、「是忘記換帳號嗎？」、「廣辰你確定眼睛是看自己嗎？」

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