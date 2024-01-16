藝人黃豪平1月9日獨自一人孤單慶祝35歲生日，身邊不見穩交2年多的女友周宇柔陪伴，時報周刊CTWANT發揮柯南辦案的精神，循線追查後女友在哪裡？原來當日除了是黃豪平生日外，同時也是《民視第一發發發》除夕特別節目錄影，身為民視八點檔《愛的榮耀〉要角之一的她，當然不能缺席。

黃豪平在社群發生日文，自覺平安幸福很重要。（圖／翻攝自黃豪平臉書）

黃豪平今年生日當天在社群發文寫道：「坦白講經過去年砂石車撞、節目炎上，我覺得健康平安很重要，謝謝大家祝福！希望大家也都能幸運平安，今天錄《全員請上車》驚濤駭浪，難忘的生日。」重提去年前往屏東演講發生的搭計程車遇到砂石車撞車尾的驚魂記，以及在《全明星辯論會》擔任黑隊隊長卻槓上白隊隊長陳芳語一事，讓他直呼健康平安很重要，本刊也直擊在錄完節目後去看中醫看腳傷，希望新的一年能恢復全身健康。

周宇柔在男友生日當天有錄影工作，無奈不能幫慶生。（圖／翻攝自《民視第一發發發》臉書）

2021年底黃豪平宣布終結單身，當時他興奮跟周遭朋友分享等待5年終於脫魯，反而遭大家調侃，被虧根本就是假消息。隔年8月21日本刊曾直擊黃豪平帶著女友周宇柔一同出席廖亦崟（威廉）、卓君澤喜宴，主持搭檔李易透露當時老婆六月見到黃豪平帶女友超驚訝，小聲地問人：「黃豪平喜歡女的？那是他女朋友嗎？」

在2022年本刊曾直擊黃豪平帶著女友周宇柔一同出席威廉、卓君澤的喜宴。（圖／本刊攝影組）

黃豪平（前排右）新家落成時，就曾PO出與周宇柔（前排左）等人的合照低調放閃。（翻攝自黃豪平臉書）

同年黃豪平在台北市松山區砸下2400萬買了權狀32坪的新房，且室內裝潢全由周宇柔一手包辦。當時黃豪平開心發文PO出入厝派對照，除了女友周宇柔外，好友蔡尚樺、林昀希、無尊都是座上賓，「第一批客人整晚笑不停」。而周宇柔也在兩人低調交往兩年後，去年7月透過經紀公司正式認愛。

雖然生日當晚女友周宇柔當天正忙於工作，與胡瓜、陳美鳳等百位群星在林口錄製《民視第一發發發》除夕特別節目，在女友發發發的同時，黃豪平則是逛街、看中醫、藥妝店，一個人的行程也是滿滿滿。

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