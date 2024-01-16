巴黎奧運今年7月26日開幕，1月13到21日進行本屆奧運第2次考察，當地時間15日針對田徑場館了解近況，法蘭西田徑場目前還在施工中，預計要4月底到5月中旬才能全部完成。

中華田徑隊總教練孫念祖參觀完法蘭西田徑場導覽後表示，目前還在施工，包括挖土機等器械都還在場地裡面，跑道預計3月下旬整修完成，之後再整修草皮，預計4月底到5月中旬才能夠全部完成。

目前中華隊田徑有跨欄好手彭名揚、跳遠好手林昱堂取得巴黎奧運參賽資格，孫念祖說，兩位好手1月8日出發大陸福州進行移地訓練，預計2月6日回台灣，接著林昱堂會在3月1日到3月3日到英國參加2024世界室內田徑錦標賽，看看冬季訓練成果如何，以及後續是否有需要修正的地方。

孫念祖提到，這次巴黎奧運官方安排熱身場就在主要競賽場旁邊，屆時奧運正式登場後，會有一條地下通道連接，運動員會從地下通道到檢錄的地方，再由官方帶到比賽場地，至於選手村到田徑場車程大約10到15分鐘左右，算是比較方便。

法蘭西體育場跑道還在進行跑道整修工程。（中華奧會提供）

法蘭西體育場目前還是整修施工的樣子。（中華奧會提供）