《美股》馬丁路德金恩紀念日 美股休市 07:372024/01/16 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國1月15日周一適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日股》航海王臉綠 日經靠晶片撐場 《期貨》美股止跌小漲 台股期貨齊揚 《美股掃瞄》美股收平 輝達連4日創新高 #馬丁路德 #金恩 #紀念日 #美股休市 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《基金》美總統大選年多牛市 適度布局美股ETF 09:582024/01/16 財經 《期貨》台指期開盤下跌74點 失守17500點 09:082024/01/16 財經 周慧敏結婚15年罕曬摟尪照 曝狂做1事過深夜 08:592024/01/07 娛樂 《美股掃瞄》公債殖利率降 那斯達克飆2.2% 08:382024/01/09 財經 《金融》強化資產核心支撐力 2024資產配置宜納入美股 09:582024/01/17 財經 《台北股市》台股重挫近200點 金管會這麼看 07:382024/01/17 財經 《美股掃瞄》輝達再創新高 那指連3漲 08:282024/01/10 財經 龍年理財術國銀獻策！10％美元定存存起來 17:042024/01/15 財經 台積電漲6元至589、AI概念股暴衝 台股勁揚近120點 09:012024/01/09 財經 美國金字塔富豪愛炒股 握有93％美股創新高 23:342024/01/11 財經 美股道瓊上漲216點！輝達創新高 台積ADR漲2.64％ 06:012024/01/09 財經 美債殖利率又攀升 道瓊早盤慘摔逾200點 00:202024/01/17 財經 台股上漲近百點 專家預測大選前「驚驚漲」原因曝光 09:032024/01/08 財經 輝達再創新高！美股道瓊跌157點 台積電ADR跌0.34％ 06:572024/01/10 財經 《盤後解析》權王放倒空頭 後市緊盯匯率、外資動向 14:282024/01/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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