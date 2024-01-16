民進黨立委鄭運鵬連任失利，但兒子「德德」的高顏值卻成為外界關注的焦點，鄭運鵬也因此被網友新封為「國民公公」；如今竟有人幫他建立維基百科，更將他歸類為童星，還將走紅的內幕寫出，笑翻網友。

鄭運鵬的兒子「德德」因在選前之夜陪同爸爸掃街，意外成為各大社群、論壇討論對象，更被封為「桃園車銀優」；然而，在他爆紅後，便有網友替他建立維基百科，並將他歸為童星，清楚寫下爆紅的地點、日期、原因，分別是「桃園的街上」、「2024年1月12日」、「鄭運鵬的拜票行程」。

另外，內容還提到，德德曾感染腸病毒，父親鄭運鵬抱著他找附近的消隊求救，送醫後一度收到病危通知，並轉送加護病房，痊癒後，鄭運鵬還曾帶他出席衛生署衛教記者會，分享腸病毒的應對與防治經驗。

如今德德爆紅，有經紀公司看中向培養他做藝人，不過根據《自由時報》報導，鄭運鵬助理表示，鄭運鵬夫妻很感謝大家喜歡「德德」，兒子未來的規劃與是否朝演藝圈發展，他們則尊重兒子的意願，目前兒子還是學生目前還是希望可以保有個人隱私與正常的學校生活。