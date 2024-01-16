2024總統大選在本月13日落下帷幕，最終由民進黨總統候選人賴清德取得勝利，未來將接棒總統蔡英文。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批判，民眾黨總統候選人柯文哲在選前用數據欺騙支持者，明明有兩個機會可以改變台灣，卻只會喊「他要當總統，大家跟我走」。

吳子嘉昨（15）日在節目《關鍵時刻》指出，這個騙子很惡劣，他拿了一大堆數據騙人，且欺騙對象是支持者，然後毫無悔意繼續騙。吳子嘉更是痛批，台灣社會對道德這個字，好像置若罔聞，毫無道德下限存在。

針對民眾黨的選民，吳子嘉表示，這群20到40歲的支持者很可憐，這群被騙完怎麼辦，他們未來生活怎麼辦。現在面臨到諾魯斷交了、美國不支持台獨了、航空母艦來了、馬上ECFA毀掉了、貿易大戰開始了。

吳子嘉稱，這次選舉過程中有兩個機會，選總統有兩個目標，一個選過程、一個選結果，只要過程中讓三個總統候選人講實話，使其政策面臨選民的壓力，讓台灣利益極大化；第二個下架民進黨，上述兩個方案都可以改變國家，都可以為台灣創造一個健康未來，結果最後柯文哲兩個都不要，只會說「他會當總統，要大家跟他走」。