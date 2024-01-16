高雄市一名林姓男子，2022年3月15日，透過交友軟體認識女高中生（A女），3月17日上午8時許，相約到林男的住處聊天、彈吉他，不料5天後，A女提告林男，指控他，未經同意就強吻，還將她壓倒在床上，硬脫掉她的褲子，不只指侵還用性器官強制性交得逞。

法院審理，檢警偵辦時，林男坦承2人有發生性交行為1次，但堅決否認是強制性交之犯行，林男辯稱，當天我與A女在住處房間，2人有聊天、彈吉他，A女表達對我的欣賞，還說我彈吉他很認真、很吸引她，A女也謝謝我聽她講內心話。之後A女就看著我、主動親我嘴巴，我們就開始發生性交行為，我並沒有無違反A女的意願等語。

A女在警詢時指稱，當下我沒有去醫院驗傷，因為我很錯愕，當時候我的想法是回學校後再說，所以林男載我回去學校。檢方偵查時，A女則說，性交行為發生後，因為我當時休學，要回去學校找學弟交接社團幹部，所以要求林男載我回學校。A女在法院審理時則說，性交行為發生後，我記得我跟林男有去陽台看風景，後來我請他把我載回學校找學弟。法官認，A女在性交行為發生後，仍在林男住處停留、主動要求林男載她返回學校。

法官檢視於案發後2人對話紀錄，發現A女主動與林男聯繫，打電話或傳訊息給林男，內容提及：「嗨」、「在嗎」、「我心情不太好」、「明天可以帶我出去走走嗎」、「我跟他吵架又分開了」、「哈囉」、「還在嗎」、「最近有點不太好」、「下午那邊你有沒有空」、「我想出去走走」、「我今天去你家好不好」、「反正那天的相處還沒有人知道」。

法官審酌，一般人如突遭性侵害，所採取的反應會隨被害人之年齡、反應能力、所處環境等而異，但是A女在性交行為發生後，人身自由並未受拘束，而當下未有任何立即報警、逃離或向外人求助之舉動，於事後更有主動與林男聯繫、像要前往林男住處見面，及邀約林男外出的舉止，實與常情有相違之處，A女指控林男對其強制性交，足以懷疑其真實性。

法官參酌，A女與男友在Instagram對話紀錄，A女在17日當天上午11時許，傳送「老公」、「我今天早上去，就練吉他」、「然後跟老師說一些社團的事情」、「啊現在在學校」；下午3時許再傳送，「老公」、「我睡午覺剛起床」；同日晚間9時許傳送「（愛心圖案）」；18日晚間6時許傳送「北鼻我到家了」、「（愛心圖案）」、19日上午7時時許，傳送「北鼻早安」。

依據2人對話，顯見A女在案發當日離開林男住處後，並未提及與林男有發生性交行為或遭受侵犯等，也未有任何遭受性侵害、情緒低落等表現或發出求救之訊息。

A女在法院審理時指稱：當時男友與友人（C男）說要約林男出來討公道、要他道歉，我就負責約，沒有想要報警，認為這件事情可以壓下來就好。C男則是表示，我與A女及她男友在群組內討論，決定要由A女出面，私下約林男出來，但實際上A女不去現場，由我和她男友出面，拿球棒找林男討錢。

A女不僅沒有報警，或尋求司法管道救濟之舉，反而與男友及C男討論要將林男約出來談判，並有藉暴力索財之意，A女在此之後才報警、提告，亦有可議。

法官日前依法判決，檢方所舉證據資料不足以證明林男犯行，無從說服法官形成林男有罪之心證，本案不能證明林男犯罪，自應為無罪之諭知。可上訴。

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