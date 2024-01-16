2024巴黎奧運今年7月26日開幕，羽球項目直到今年4月28日奧運資格積分計算結束前，選手們都要為參賽門票努力在BWF世界巡迴賽爭取積分，中華奧會2024年巴黎奧運參訪團在當地時間15日聽取羽球項目場館介紹簡報，中華羽球隊總教練劉佳城指出，有先了解場地風向、燈光問題，並提出兩個備戰計劃盼能順利執行。

2024年巴黎奧運羽球項目在拉夏貝爾門體育館（Porte de la chapelle arena），位於巴黎市中心北方，除了是本屆奧運競賽場館，也會用來舉辦各類藝文活動跟運動賽事，由於是新建場館，這次考察未能進入場館視察，只能透過簡報方式瞭解場館大約的樣貌。

劉佳城表示：「簡報未能呈現場地的真實狀況，主要詢問兩個基本問題，首先是風向怎麼吹，官方回應大概是往兩邊橢圓形狀態吹，估計應該會有順、逆風狀況。第二是詢問燈光，官方回應3月會進行法國公開賽，BWF世界羽聯有要求場地要聚焦，但奧運目前是沒有規定燈光要聚焦，若BWF介入的話，屆時奧運可能也會改變，目前另一個最大的不同，是奧運規劃3面比賽場地，法國公開賽則是前段賽程會需要到4面比賽場地，評估燈光部分可能會再調整。」

至於大家也很關心的場館、選手村距離，劉佳城透露大約25到30分鐘車程，另外由於羽球項目需要陪練員一起訓練，加上選手也有運科團隊人員需求，也需要有飯店讓這些後勤人力入住，儘管難度較高，也會討論是否提供可以彈性使用的證件來交換使用，另一個方法是由中華羽協發文法國羽協，是否能在7月20日到7月26日到法國一起訓練，這樣也可解決陪練問題。

劉佳城補充，目前羽球項目包括訓練、比賽等日程表都已提供，就看各國屆時取得資格的運羽球動員人數多寡來登記申請，屆時羽球項目會在開幕日隔天7月27日開始進行，小組賽進行到7月31日，男、女單金牌戰於8月5日壓軸登場。