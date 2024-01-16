1月20日二十四節氣大寒報到，專研塔羅的小孟老師在臉書上發文分享，在大寒裡有3生肖要注意，可能在情緒管理、人際溝通、健康方面會出現變化，來看看如何改善負面影響，加強自己的正面能量，儘快恢復日常生活。

TOP 3：生肖狗

大寒期間，屬狗的人情緒容易不穩定，會造成婚姻、伴侶關係有意外發展，讓伴侶有不安定感；建議你需要保持開放和坦誠的溝通，自身也得學習管理情緒和情感波動，能讓你更加保持冷靜。

TOP 2：生肖龍

屬龍的人在大寒天要注意，你容易受身邊親友的影響，讓你的判斷跟理解有錯誤產生，也要注意不要睡前滑手機，導致睡眠品質下降；建議努力保持清晰的表達和理解能力，睡前多聽心靈音樂，保持心情平靜，不要去想明天會發生什麼事，就能安穩入眠。

TOP 1：生肖牛

屬牛的人在大寒7天內，遠離罹患感冒的人，也有較多且不規律的活動，可能導致身體有不穩定的情況，特別是過度的活動和衝動，可能對健康產生影響；建議你要記得平衡行動和休息，找到適合自己的健康習慣和生活方式。而且適當的休息和放鬆對於維持健康非常重要。