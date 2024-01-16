一位人妻抱怨，老公性慾低落，每次愛愛3分鐘就熄火，而且射精感覺都像是在擠牙膏一樣，讓她很困擾。性學博士許藍方表示，射精像擠牙膏，可能是射精無力，而會出現射精無力有5種可能，除了年紀太大、身體疲勞之外，性生活頻繁、骨盆底肌無力及性興奮不足等。

許藍方昨天在YouTube直播影片上分享，一位粉絲詢問「和老公結婚2年，老公今年40歲，幾乎不會想色色，每次都很難硬，婚後愛愛都是3分鐘就結束，精液要像擠牙膏那樣才能排出，這到底是怎麼了？」

許藍方表示，如果射精像擠牙膏那樣，有可能是「射精無力」，每個人擠牙膏的定義不同，但以最普遍的狀況來說，如果前半部是用射的，後半部需要硬擠，或是用流出來的，不管怎樣，只要感覺不是用射的，那就有可能是射精無力。

許藍方指出，發生這樣的狀況不用害怕，重點是愛愛過程的品質好不好，如果能讓彼此都開心，那最後是怎麼出來的，其實真的沒有那麼重要。

至於為何會「射精無力」，許藍方說，有5個可能性，首先是恥骨的尾骨肌肉沒有力量，也就是骨盆底肌沒力；第二個可能是性興奮不足，因為越興奮就會擠得越大力；第三個則是身體過度疲勞，使得性激素下降；第四個則是性生活太頻繁；最後則是年老體衰。

許藍方表示，有人好奇一般男生的射精距離是多少，根據研究指出，通常1公尺內都算正常，每個人不一定，但是射的比較遠，也不代表就是比較猛，因為這就只是很單純的射精的距離而已。