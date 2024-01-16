受惠龍頭科技股帶動，加上疲弱日圓激勵出口企業股價，日經225指數近期漲勢如虹，12日收漲1.5％至35577.11點，為暌違近34年來首度突破35000點關卡，15日盤中一度上攻36008.23點，終場上漲0.91％、收於35901.79點，續創近34年新高。

蘇皓毅表示，日股以往都被歸類在經濟成長停滯的市場，但去年起日本政府加速推動企業經營結構改革、力拚全民加薪，大幅改善民間消費和投資信心，日股長期投資價值逐漸浮現，吸引外資加碼投資。

據東京證券交易最新資料顯示，2023年外資買超日股金額創10年以來新高。預期在通膨推波助瀾下，過去習慣保留充裕現金水位的日本企業，為避免手中資金被通膨侵蝕，會轉而提高資金運用效率，促使日企投資國內意願增強，驅動日本經濟維持穩定成長的正向循環。

加上在全球半導體材料市場中，日企市占率高達52％，隨著AI產業熱潮助攻，日本必然不會缺席科技未來10年成長機會，有利股市長期成長。不過，也有不少投資人擔憂，未來日本央行政策轉向可能導致日圓升值，不利於出口導向的日企，因而受限日股上漲動能。

對此，蘇皓毅認為影響股市走向的因素甚多，匯率只是其一、而非關鍵決定因子，即便日股短期可能因觸及高點而盤整，仍樂觀看待日股後市，尤其在結構性改革紅利與AI發展趨勢等利多交織下，日本股匯雙漲的順風有望於2024年成形。

蘇皓毅建議投資人，宜採取分批加碼策略或定期定額方式趁早布局日股基金，不論是以新台幣或美元投資，都有機會參與到日股、日圓漲升空間。若近年趁日圓貶值換匯而滿手日圓，與其繼續存放在銀行領低利，不如現在開始投資日本基金，當日本優質企業的股東。

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