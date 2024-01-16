一名女大生近日搭捷運，和一名疑似為大陸籍的婦人發生肢體碰撞，她向對方解釋原因，婦人不願接受，隨後竟抓著女大生的頭髮壓在地上，車廂上其他旅客趕緊將婦人拉開，才沒造成更大傷害，全案捷運警察已介入，她也到醫院驗傷、向北捷調閱監視器，將對婦人提告。

原PO前天（14）日於《Dcard》指出，當天下午4點在捷運善導寺站往台北車站的方向，和一名婦人起口角，因對方進車廂後就不斷用力推擠，隨後一名男子要下車，婦人便朝她的方向推擠，她為了站穩奮力挺住身體，反讓婦人跌倒。

婦人暴怒質問她為何要推人，原PO向婦人解釋，但對方不願接受，還惡狠狠地瞪她，沒想到婦人下車時，竟朝原PO大力推了一把，原PO也不甘示弱反推對方，婦人當場爆氣抓著原PO的頭髮，把她整個人壓在地上，甚至想把她拉下車，其他旅客見狀急忙將婦人拉開，才平息衝突。

事後原PO坦言，自己也有點衝動，若日後遇到相同情況會選擇忽視，她也補充說，聽婦人說話口音疑似是大陸籍，她已到醫院驗傷，同時請捷運警察幫忙調閱監視器，若有充分證據，將對婦人提告。

北捷表示，捷運警察隊已在貼文留言處留下報案電話，呼籲旅客若見其他旅客有任何異常行為，可透過列車的對講機通知司機員或行控中心；在車站可利用月台對講機或就近通知站務人員。

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