卓美亞集團目前在中東、歐洲和亞洲營運26家酒店，客房總數接近6500間。集團同時致力打造目的地餐飲體驗，旗下擁有超過85間餐廳，分屬於多個屢獲殊榮的自創品牌，並擁有Shang High、L'Olivo和Al Muntaha等3間米其林星級餐廳。

卓美亞集團規畫加強在歐洲的影響力，利用在英國倫敦、義大利卡普里島、馬略卡島和瑞士日內瓦的強大基礎，在其他主要城市收購豪華酒店。集團也將在亞太區尋求機會，利用旅遊業的強勁成長潛力，將目前業務範疇擴展至中國大陸、印尼峇里島和馬爾地夫以外地區。

卓美亞集團指出，成長是卓美亞「2030願景」策略的目標之一。在此計畫下，卓美亞品牌將升級進化，重新著重提供與眾不同的旅客體驗和新的輔助業務，以鞏固其超豪華酒店的定位。

「2030願景」計畫將於2024年啟動，包括根據終身學習、長壽和包容原則，將健康活力項目視為旅客下榻於飯店的重點，以及重新設計家庭客體驗，著重於教育、自我發現、環境管理、文化沉浸和藝術等領域。

卓美亞集團執行長關若荷（Katerina Giannouka）表示，隨著如千禧一代和Z世代年輕消費者的需求改變，奢侈品產業也在不斷發展。作為一個品牌，卓美亞集團需要不斷創新，才能與時俱進。

關若荷指出，「2030願景」目標將卓美亞從地區性的成功品牌，發展為全球超豪華酒店領域的領先企業，策略聚焦於國際擴張、品牌和產品開發、卓越營運和輔助業務等4大關鍵，目標至2030年將酒店據點數翻番，並提升品牌體驗，以滿足客人不斷變化的多樣化需求。

卓美亞集團2023年營運發展成果豐碩，包括完成收購位於瑞士日內瓦的里奇蒙酒店（Le Richemond），完成備受期待的杜拜馬薩阿拉姆卓美亞酒店，在沙烏地阿拉伯開出首處據點麥加卓梅亞酒店，並著手翻新杜拜的卓美亞夏宮、卓美亞和宮酒店和Malakiya別墅。

展望2024年，卓美亞集團計畫繼續維持高速發展趨勢，即將相繼開業的酒店包括杜拜的馬薩阿拉姆卓美亞酒店、沙烏地阿拉伯的卓美亞紅海酒店，以及目前暫時關閉進行全面翻新的里奇蒙酒店。