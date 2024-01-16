圖為蔡總統訪問諾魯，儀隊通過兩國國旗。（圖 / 讀者提供）

中華民國與諾魯兩國國旗並列情景已不再。（讀者提供）

我國南太平洋友邦諾魯昨（15）日宣布與我斷交，改與大陸建交，引發外界熱議，對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲分析了台諾斷交原因。

「真的要比邦交的話，我們是比較弱勢」，介文汲昨在政論節目《新聞大白話》表示，諾魯跟許多國家拿援助，他們需要外援，而聯合國的兒童、婦女基金會都可以給予，不過，大陸在聯合國的影響力極大，諾魯高官要想在該組織內謀求官職，都需要大陸同意，因此在他看來，諾魯與大陸建交不只是為了一點錢，更是為了國家整體利益。

介文汲說，他不認為蔡政府對剩下12個邦交國有把握，並研判，外交戰此時又重新開始，與2024大選結果有關，所以，民進黨總統當選人賴清德要很注意自己的論述與表述，「事情有沒有轉圜，還是看賴的嘴巴怎麼講」。

蔡政府上台後斷交國(剩餘邦交國一覽表)。(製圖/中時新聞網)

另外，在諾魯斷交後，我國只剩下12個邦交國，分別為：馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、史瓦帝尼、教廷、貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福與尼維斯、聖露西亞和聖文森國。