2024大選落幕，民進黨賴清德當選總統，但立法院三黨不過半。對此，曾擔任國安局駐美特派員的退役中將田在勱認為，賴清德當選後，台灣的苦日子要開始了，大陸光是中止ECFA就搞死台灣。

賴清德在當選當晚曾表示，這場選戰讓世界看到台灣人民對民主的堅持。對於這樣的聲音，賴希望對岸也能充分理解，並強調兩岸間對話交流，才能降低風險，用交流取代圍堵，用對話取代對抗，才能和平共榮。唯有「和平、對等、民主、對話」，才最符合兩岸人民利益，也是雙贏的唯一出路。

然而，賴清德當選後，令不少人對於台灣未來感到憂心。據《中評社》今（16）日報導，田在勱直言「台灣的苦日子就要開始了」，並強調大陸國力已與過往不一樣，且處理國際事務的議題也越來越有把握，大陸光是中止ECFA就會搞死台灣了。

田在勱也透露，美國立場就是希望台灣保持現狀，不要搞獨立，也不希望兩岸統一，未來美國可能會給賴清德更多的壓力，甚至可能會要求賴的就職講稿必須要經過美國審查。

田在勱感嘆表示，蔡英文執政後把台灣搞爛，且未來民進黨會更聽美國的話，兩岸關係不可能好。